محمود علم الدين: لو تركنا المواطن للسوشيال ميديا ستحدث كوارث

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن دعم الدول للإعلام أمر في غاية الأهمية، لأنه لو تُرك المواطنون للسوشيال ميديا التي يختلط بها الصدق بالكذب، لوقعت كوارث.وأضاف علم الدين، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الدول تدعم الإعلام، لبناء رأي عام وفكر ووعي، إذا تركت الناس يتم تثقيفهم من السوشيال ميديا، تكون سلمت الرأي العام للمجهول".ولفت علم الدين، إلى أنه في كندا المؤسسات الصحفية الخاصة تقدمت بطلب للدولة لحمايتها ودعمها، السويد لديها صندوق لدعم الصحف، لا توجد دولة أوروبية لا تمتلك محطتين إذاعيتين وتليفزيونيتين، تملكها وتدعمها، وأهم 3 محطات في فرنسا حكومية.