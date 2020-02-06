رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامز يبدأ تصوير «مقالب البركان» بميزانية 150 مليون جنيه

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:44 م
رامز
رامز
دعاء عبدالمقصود
طباعة
بدأ الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الرمضانى الجديد، الذى ينتمى إلى نوعية المقالب ويعرض على قناة mbc، فى سرية تامة، مشددًا على جميع أفراد فريق العمل بعدم الإفصاح عن أى معلومات تخص طبيعة البرنامج، لضمان تحقيق عنصر المفاجأة للضيوف وعدم «حرق التفاصيل».
وقال مصدر من فريق العمل، لـ«الدستور»، إن طاقم البرنامج هو نفسه الذى استعان به «رامز» خلال برامجه التى عرضت فى السنوات الماضية.
وأضاف المصدر أن «رامز» يصور جميع حلقات البرنامج فى الفلبين، ويستغرق التصوير شهرًا ونصف الشهر، ويحمل اسمًا مؤقتًا هو «بركان رامز».
ومن المقرر أن تجمع الحلقات عددًا من نجوم الفن والرياضة من مصر والعالم، إضافة إلى عدد آخر من المشاهير حول العالم فى مجالات مختلفة.
وذكر أن الفكرة الرئيسية للحلقات، التى سيتم خداع الضيف بها، هى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة لتقديم إعلان لمنتج شهير فى جزيرة بالفلبين.
وقال: «بعد وصول الضيف إلى الجزيرة وبدء التصوير، سيثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، إلى أن يظهر رامز فى نهاية المقلب، ويعلم الضيف حقيقة البرنامج».
وذكر أن «فريق إعداد البرنامج يضع حاليًا قائمة خاصة بالضيوف المشاركين فى الحلقات، إضافة إلى الميزانية الخاصة بكل ضيف»، موضحًا أن الميزانية التى رصدتها إدارة قناة mbc لتنفيذ البرامج هذا العام، تعد الأكبر والأضخم عن جميع المواسم السابقة، إذ تتجاوز ١٥٠ مليون جنيه.
من ناحية أخرى، يستعد «رامز» لتقديم تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك فى فيلم من المقرر أن يخوض به سباق عيد الفطر المقبل.
وقال مصدر إن الفيلم الجديد لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، مشيرًا إلى أن مؤلفه لؤى السيد أوشك على إنهاء كتابة السيناريو الخاص به، ويدور العمل فى إطار كوميدى.
ويتعاون «رامز» خلال الفيلم مع الفنانة غادة عادل، بعد آخر تعاون جمع بينهما عام ٢٠٠٥، خلال فيلم «عيال حبيبة»، الذى عرض منذ ١٥ عامًا بدور العرض السينمائية.
ويجرى فريق العمل جلسات تحضيرية للاستقرار على الشكل النهائى للعمل، وتسكين الشخصيات مع باقى الفريق، حيث تم الاستقرار حتى الآن على مشاركة بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى، لكنهما لم يوقعا بشكل رسمى، انتظارًا للتوقيع مع المخرج الذى لم تحسم الشركة المنتجة اسمه حتى الآن انتظارًا لانتهاء السيناريو.
ومن المتوقع أن يبدأ «رامز» فى تصوير الفيلم خلال أبريل المقبل، عقب انتهائه من تصوير حلقات برنامج المقالب.
ويعد هذا العمل التعاون السادس بين لؤى السيد ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما، بعدما قدما أفلام «سبع البرمبة ورغدة متوحشة وكنغر حبنا ومراتى وزوجتى وغش الزوجية»، وحصدت تلك الأعمال إيرادات مرتفعة وقت عرضها.
وكشف المصدر عن أن رامز جلال لم يتحمس لفكرة تقديم مسلسل درامى لموسم رمضان، رغم تلقيه عددًا من العروض من شبكة mbc

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

طالب بـ«هندسة المنوفية» يروى تفاصيل أزمة «مشروعات التخرج».. والعميد: لن ألطخ تاريخى

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الرسالة الخطية من الملك سلمان للرئيس السيسى

الصور

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

وفاة مُكتشف «كورونا» بعد إصابته بالفيروس

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

قائمة إيلون ماسك للأكثر استماعًا.. الصدارة لحسن شاكوش

ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الصحراوى بأسوان لـ13 شخصًا

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
أحمد بهاء الدين شعبان
مائة عام على ميلاد «القديس الصعلوك» «1»
د. محمد عفيفي
ذكريات سعيد شيمى
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مختبر السرديات يناقش «التفاحة الأخيرة» لسونيا بوماد

«ثقافة الإسكندرية» تناقش التاريخ الفنى لأم كلثوم

ورش أشغال فنية ولقاء أدبى بثقافة أسيوط

افتتاح «ضحك × لعب» بمركز الجزيرة للفنون (الصور)