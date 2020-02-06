رامز يبدأ تصوير «مقالب البركان» بميزانية 150 مليون جنيه

بدأ الفنان رامز جلال تصوير برنامجه الرمضانى الجديد، الذى ينتمى إلى نوعية المقالب ويعرض على قناة mbc، فى سرية تامة، مشددًا على جميع أفراد فريق العمل بعدم الإفصاح عن أى معلومات تخص طبيعة البرنامج، لضمان تحقيق عنصر المفاجأة للضيوف وعدم «حرق التفاصيل».

وقال مصدر من فريق العمل، لـ«الدستور»، إن طاقم البرنامج هو نفسه الذى استعان به «رامز» خلال برامجه التى عرضت فى السنوات الماضية.

وأضاف المصدر أن «رامز» يصور جميع حلقات البرنامج فى الفلبين، ويستغرق التصوير شهرًا ونصف الشهر، ويحمل اسمًا مؤقتًا هو «بركان رامز».

ومن المقرر أن تجمع الحلقات عددًا من نجوم الفن والرياضة من مصر والعالم، إضافة إلى عدد آخر من المشاهير حول العالم فى مجالات مختلفة.

وذكر أن الفكرة الرئيسية للحلقات، التى سيتم خداع الضيف بها، هى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الشهيرة لتقديم إعلان لمنتج شهير فى جزيرة بالفلبين.

وقال: «بعد وصول الضيف إلى الجزيرة وبدء التصوير، سيثور بركان فى كل مكان حتى يشعر الضيف بالرعب، إلى أن يظهر رامز فى نهاية المقلب، ويعلم الضيف حقيقة البرنامج».

وذكر أن «فريق إعداد البرنامج يضع حاليًا قائمة خاصة بالضيوف المشاركين فى الحلقات، إضافة إلى الميزانية الخاصة بكل ضيف»، موضحًا أن الميزانية التى رصدتها إدارة قناة mbc لتنفيذ البرامج هذا العام، تعد الأكبر والأضخم عن جميع المواسم السابقة، إذ تتجاوز ١٥٠ مليون جنيه.

من ناحية أخرى، يستعد «رامز» لتقديم تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك فى فيلم من المقرر أن يخوض به سباق عيد الفطر المقبل.

وقال مصدر إن الفيلم الجديد لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، مشيرًا إلى أن مؤلفه لؤى السيد أوشك على إنهاء كتابة السيناريو الخاص به، ويدور العمل فى إطار كوميدى.

ويتعاون «رامز» خلال الفيلم مع الفنانة غادة عادل، بعد آخر تعاون جمع بينهما عام ٢٠٠٥، خلال فيلم «عيال حبيبة»، الذى عرض منذ ١٥ عامًا بدور العرض السينمائية.

ويجرى فريق العمل جلسات تحضيرية للاستقرار على الشكل النهائى للعمل، وتسكين الشخصيات مع باقى الفريق، حيث تم الاستقرار حتى الآن على مشاركة بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى، لكنهما لم يوقعا بشكل رسمى، انتظارًا للتوقيع مع المخرج الذى لم تحسم الشركة المنتجة اسمه حتى الآن انتظارًا لانتهاء السيناريو.

ومن المتوقع أن يبدأ «رامز» فى تصوير الفيلم خلال أبريل المقبل، عقب انتهائه من تصوير حلقات برنامج المقالب.

ويعد هذا العمل التعاون السادس بين لؤى السيد ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما، بعدما قدما أفلام «سبع البرمبة ورغدة متوحشة وكنغر حبنا ومراتى وزوجتى وغش الزوجية»، وحصدت تلك الأعمال إيرادات مرتفعة وقت عرضها.

وكشف المصدر عن أن رامز جلال لم يتحمس لفكرة تقديم مسلسل درامى لموسم رمضان، رغم تلقيه عددًا من العروض من شبكة mbc

