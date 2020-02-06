مطار فيينا يشدد إجراءات الفحص تحسبًا لـ«كورونا»

بدأ مطار فيينا تطبيق إجراءات صحية مشددة على القادمين من الصين تشمل الفحص الطبي وقياس درجة الحرارة.واعتبر وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر - في تصريح اليوم الخميس - أن الإجراء الجديد في مطار فيينا "أحد المكونات العديدة للتدابير المتخذة؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد".وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يستهدف تقليل دخول فيروس (كورونا المستجد) في النمسا، موضحا أن أول طائرة تصل إلى فيينا قادمة من الصين بعد الإجراءات الجديدة لم تكن بها حالات فيروس مشتبه فيها.وقال وزير الصحة، إنه يوجد حاليا حوالي 30 ألف شخص أوروبي في الصين، وعاد البعض منهم الى بلادهم ولكن لا يوجد أي سبب للذعر على الإطلاق، حيث إن عدد الحالات المشتبه بها في أوروبا حتى الآن ضئيل للغاية.ولفت الوزير إلى التعاون التام والتنسيق مع السلطات الصينية، حيث يجرى بالفعل فحص عند مغادرة الركاب من الصين كما يوجد فحص أثناء الرحلة وعند الوصول.