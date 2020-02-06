رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مطار فيينا يشدد إجراءات الفحص تحسبًا لـ«كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
طباعة
بدأ مطار فيينا تطبيق إجراءات صحية مشددة على القادمين من الصين تشمل الفحص الطبي وقياس درجة الحرارة.

واعتبر وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر - في تصريح اليوم الخميس - أن الإجراء الجديد في مطار فيينا "أحد المكونات العديدة للتدابير المتخذة؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يستهدف تقليل دخول فيروس (كورونا المستجد) في النمسا، موضحا أن أول طائرة تصل إلى فيينا قادمة من الصين بعد الإجراءات الجديدة لم تكن بها حالات فيروس مشتبه فيها.

وقال وزير الصحة، إنه يوجد حاليا حوالي 30 ألف شخص أوروبي في الصين، وعاد البعض منهم الى بلادهم ولكن لا يوجد أي سبب للذعر على الإطلاق، حيث إن عدد الحالات المشتبه بها في أوروبا حتى الآن ضئيل للغاية.

ولفت الوزير إلى التعاون التام والتنسيق مع السلطات الصينية، حيث يجرى بالفعل فحص عند مغادرة الركاب من الصين كما يوجد فحص أثناء الرحلة وعند الوصول.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من صاحبة فيديو تعذيب فتاة دار الأيتام (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعليم الإسكندرية: إجراءات احترازية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى جدة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل الرسالة الخطية من الملك سلمان للرئيس السيسى

الصور

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

وفاة مُكتشف «كورونا» بعد إصابته بالفيروس

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

قائمة إيلون ماسك للأكثر استماعًا.. الصدارة لحسن شاكوش

ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الصحراوى بأسوان لـ13 شخصًا

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

"وهم بنات باريس".. عارضة أزياء شهيرة: الجمال الفرنسى أسطورة

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
أحمد بهاء الدين شعبان
مائة عام على ميلاد «القديس الصعلوك» «1»
د. محمد عفيفي
ذكريات سعيد شيمى
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مختبر السرديات يناقش «التفاحة الأخيرة» لسونيا بوماد

«ثقافة الإسكندرية» تناقش التاريخ الفنى لأم كلثوم

ورش أشغال فنية ولقاء أدبى بثقافة أسيوط

افتتاح «ضحك × لعب» بمركز الجزيرة للفنون (الصور)