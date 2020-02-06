ترامب: محاولة عزلي «عار» أتمنى عدم حدوثه لرئيس غيري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن محاولة عزله من الرئاسة "عار"، ولو حدث ذلك أمس لانهارت الأسواق الاقتصادية برمتها.جاء ذلك في أول كلمة له بعد إسقاط مجلس الشيوخ قضية عزله أمس في قضيتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.وأضاف الرئيس الأمريكي "قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل انتصار كبير لنا، وما جرى معي من خلال محاولة عزلي هو غش وأكاذيب، وأتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس بعدي".وشدد ترامب على أن محاكمته من قبل الكونجرس كانت سياسية ولم تكن عادلة.وكشف ترامب في كلمته مساء اليوم عن أن الحزب الديمقراطي كان يدرك منذ اليوم الأول أنه بريء، ولكنهم استمروا في محاولات عزله.