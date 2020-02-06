لماذا الأطفال هم أقل عرضة للإصابة بـ«كورونا»؟

يبدو أن الوباء الجديد "كورونا" لا يصيب الأطفال بشكل عام، وإن أصابهم في حالات نادرة، فإنهم لا يعانون من المضاعفات الشديدة له، وهو نمط مشابه لأوبئة سابقة ابتعدت عن الأطفال.وأدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، الخميس، وذلك بعد مرور نحو 60 يوما على ظهور الحالة الأولى في أوائل ديسمبر الماضي.ولكن وفقا لخبراء الصحة، فإن الفيروس لا يصيب عادة الأطفال، حيث "يبلغ متوسط ​​عمر المرضى بين 49 و56 عاما"، وفقا لتقرير نشر يوم الأربعاء في "جاما"، دورية الطب الأميركية، مشيرة إلى أن "الحالات في الأطفال نادرة".ولكن ما السبب الذي يبعد الأطفال عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟يقول البروفيسور مالك بيريس، رئيس علم الفيروسات بجامعة هونغ كون، الذي طور اختبار تشخيصي لفيروس كورونا الجديد: "تخميني القوي والمتعلم هو أن الأشخاص الأصغر سنا يصابون بالعدوى، لكنهم يصابون بأمراض تأثيرها منخفض".وهذا الأمر يعني أن الأطباء لا يرون حالات إصابة بالفيروس بين الأطفال، لأنهم "لا يملكون بيانات عن الأمراض ذات التأثير المنخفض"، وفقا لبيرس.ولم يتوفى أي طفل خلال وباء السارس في عام 2003، وكانت غالبية حالات الوفاة البالغ عددها 800 حالة في الأشخاص الذين تجاوزوا سن 45، وكان الرجال أكثر عرضة للخطر.