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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تنتهى من معاينة حريق شقة فيصل بعد تفحم محتوياتها ومصرع 4

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:33 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتهت النيابة العامة فى جنوب الجيزة، من معاينة شقة سكنية اشتعلت فيها النيران مما أسفر عن مصرع رجل مسن و3 أطفال كانوا متواجدين بداخلها، بعدما التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت معاينة النيابة عن تفحم جميع محتويات الشقة بالكامل، نتيجة الحريق، وتكون طبقة كربونية على الجدران من جراء الدخان المتصاعد من النيران.

وانتهى خبراء الأدلة الجنائية من رفع الأدلة من موقع الحريق، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها لتحديد أسباب اشتعال النيران، والتى أشارت التحريات الأولية إلى أن ماسًا كهربائيًا سبب الحادث.

واستدعت النيابة العامة والدة الأطفال لسماع أقوالها حول الواقعة، وبيان ظروف وملابسات اشتعال النيران.

النيابة العامة فى جنوب الجيزة كانت قد صرحت بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وطلبت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية منهم.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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