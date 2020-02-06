مصرع سائق تاكسي في سقوط رافعة أحمال على سيارته بالأميرية

لقي سائق مصرعه، إثر سقوط رافعة حفار أعلى التاكسى قيادته أثناء سيره بمنطقة الأميرية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث.تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالى، يفيد بسقوط رافعة حفار أعلى تاكسى أثناء مرورة بدائرة القسم مما أسفر عن مصرع قائد التاكسى.على الفور انتقل رجال الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة أن رافعة حفار تابعة لمشروع سقطت بالخطأ على السيارة التاكسى وتحمل ورقم "ع ق هـ" 964، مما تسبب فى وفاة سائق التاكسى، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.وتحفظ رجال المباحث على سائق الحقار، وتم اقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.