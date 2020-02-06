وزير الاتصالات يتفقد مشروع «التشخيص عن بعد» بجامعة المنصورة

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فرع معهد تكنولوجيا المعلومات- مشروع التشخيص عن بعد (التلى ميديسن)، بجامعة المنصورة.رافقه الوزير، خلال الجولة، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدون.وتفقد الوزير مشروع التشخيص عن بعد بمستشفى الباطنة التخصصي (التلى ميديسن)، ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية، وهو مشروع للتشخيص عن بعد بالتنسيق بين وزارات (الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي).وتم تجهيز أربع وحدات داخل مستشفيات جامعة المنصورة بمستشفى الجامعة الرئيسي، مركز الكلى، مستشفى الباطنة التخصصي، مستشفى الأطفال الجامعي، وتم إجراء كشف على إحدى الحالات المرضية بمحافظة دمياط.كما رافقه وفد وزارة الاتصالات، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، الدكتورة عبير شقوير مستشار الوزير للتنمية المجتمعية، هالة الجوهري الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الدكتورة سالي رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى، الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، الدكتورة شيرين الجندى مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى.