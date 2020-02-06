لبلبة وبطرس دانيال في عزاء نادية لطفي (صور)

حرصت الفنانة لبلبة والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة القديرة نادية لطفي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.وشارك في العزاء كل من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، ودلال عبدالعزيز، وشهيرة، ومحمود قابيل، والإعلامية لميس الحديدي.توفيت النجمة الكبيرة نادية لطفى يوم الثلاثاء داخل مستشفى المعادي العسكري بعد معاناة استمرت عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية، واحتجازها داخل العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى لمدة أسبوعين.وكانت جنازة الراحلة خرجت من مسجد مستشفى الشرطة، ودفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.