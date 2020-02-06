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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لبلبة وبطرس دانيال في عزاء نادية لطفي (صور)

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:29 م
لبلبة
لبلبة
عبدالله هشام
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حرصت الفنانة لبلبة والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة القديرة نادية لطفي بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وشارك في العزاء كل من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، ودلال عبدالعزيز، وشهيرة، ومحمود قابيل، والإعلامية لميس الحديدي.

توفيت النجمة الكبيرة نادية لطفى يوم الثلاثاء داخل مستشفى المعادي العسكري بعد معاناة استمرت عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية، واحتجازها داخل العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعى لمدة أسبوعين.

وكانت جنازة الراحلة خرجت من مسجد مستشفى الشرطة، ودفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

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