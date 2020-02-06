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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحدث تقنيات تصنيع الأدوية في «pharma pro&pack» بالهند 17 سبتمبر

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أبوزيد على
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يعتبر معرض فارما برو& باك "PHARMA Pro & Pack" المعرض الرائد في الهند في تقنيات تصنيع الأدوية، وستقام فعالية هذا العام فى مدينة حيدر أباد، بداية من 17 - 19 سبتمبر2020، بمركز هايتكس للمعارض، حيدر أباد.

وحقق المعرض نجاحا باهرا فى نسخة 2019، والتي استقطبت 12832 زائرًا، 80 عارضًا، ويسعى المعرض في النسخة القادمة جلب الابتكارات والتقنيات الحديثة لشركات تصنيع الأدوية الهندية.

وتعمل PHARMA Pro & Pack على تمكين الصناعات التحويلية من خلال تسهيل أسس مثالية للتواصل وفرصة للتعرف على أحدث التقنيات من خلال تقديم أفضل ما في الصناعة في مرحلة واحدة، من خلال مجموعة من البرامج الداعمة الجذابة التي تتضمن مؤتمرًا حول المواضيع الحالية، كما أن المعرض التجاري لا يقدم فقط رؤى حول الصناعة بل يمنح العارضين فرصة للتواصل مع المشترين مباشرة.

ويتميز معرض فارما برو بأنه المعرض الوحيد للآلات الدوائية يقام في مركز فارما في الهند، ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 15 ألف زائر مما يعني 15 ألف فرصة عمل جديدة، ووفقًا لاستطلاع الزوار، فإن أكثر من 70٪ من صانعي القرار فيما يتعلق بآلات الأدوية والمعدات يفضلون زيارة المعرض في حيدر أباد.

يضمن برنامج المشتري المستضاف لـ Pharma Pro & Pack Expo أكثر من 350 من المشترين الجادين من منطقة سارك الذين يزورون المعرض الذي يتيح فرصًا كبيرة لجميع العارضين لتوقيع طلبات أعمال جديدة.

كما يحصل العارضون على فرصة لحضور عروض ترويجية لشبكات الزوار قبل الحدث يتم تنظيمها في 10 مدن في جميع أنحاء البلاد ويحضرها أكثر من 900 من المتخصصين في مجال الصيدلة.

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