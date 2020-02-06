"مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن كورونا في الوادي

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم، ندوة تثقيفية في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.وقالت الدكتورة الاء ذخيرة أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إن تنظيم ندوة تثقيفية بقاعة التدريب بمستشفى الخارجة العام حول (طرق الوقاية من فيروس كورونا) حاضر في الندوة الدكتورة فايزة عبدالحليم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالوادي الجديد، وتستهدف الندوة الرائدات الريفيات - والزائرات الصحيات- والممرضات - وبعض المعلمات من المدارس.يأتي هذا في إطار خطة الحزب للتوعية بخطورة هذا المرض وطرق الوقاية منه.