عبدالرحيم طايع يكتب: حصاد معرض الكتاب



من بداية الدخول إلى الطريق المفضى إلى ساحة مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث معرض الكتاب فى دورته الـ٥١، كان الزائر يجد مئات السيارات الخاصة والعامة المركونة على جانبى الطريق.. ويجد ازدحامًا بشريًا هائلًا، لا يخلو من الأولاد الصغار والبنات، ولا يخلو من كبار السن، بالإضافة إلى أعداد غفيرة من الأفارقة. فالمعرض هذا العام كان تحت شعار «مصر إفريقيا: ثقافة التنوع» وضيف الشرف دولة السنغال.

إذا غادر الزائر مواصلته التى حضر بها، وأدار البصر بالمكان، كان يجد بوابات الدخول الرئيسية ملء البصر، وقد امتدت الطوابير امتدادًا كبيرًا على كل بوابة. طابوران منفصلان أحدهما للرجال والثانى للنساء، ولا مشكلات؛ فالطوابير منظمة ومواعيدها معروفة والتذاكر موفورة للراغبين، التذكرة بسعر زهيد «خمسة جنيهات».

ربما كانت الصعوبة، من البداية، فى بلوغ موقع المعرض لو كان السائق لم يأته من قبل. فطرق التجمع تغيرت وتطورت وتشعبت، ولا توجد لوحات إرشادية بسيطة ذات أسهم تشير للقادم الذى لا خبرة له بالمكان الفسيح من أين يبلغ مراده بيسر وسلامة.

فى الداخل، كان يسهل عثور الزائر على مبتغاه. فالمتطوعون الشباب كثيرون ولطفاء، خريطة المعرض فى أعينهم، ويعرفون مهماتهم، ويؤدونها بإخلاص، وبوسع الزائر الاستعانة ببعضهم، وإن كانت الصالات مقسمة تقسيمًا واضحًا، والمعرض من طابقين اثنين، دور النشر بالدور الأرضى، وقاعات الندوات والأمسيات بالدور الثانى.. بين الطابقين سلالم كهربائية ممتازة يستخدمها الصاعدون والهابطون.

مشروع فوتوبوك «ذاكرة المعرض المصورة» كان موجودًا للعام الثانى على التوالى بالدور الأرضى، حصل أصحابه على مربع بين صالتين كبريين لبيع الكتب، وأقاموا فيه استديو التصوير الاحترافى الخاص بهم، وصنعوا هذا العام مبادرة جديدة، هى «صورتى مع كتابى»، أى أتاحوا للمبدعين أن يحصلوا على صور مع كتبهم لو أرادوا، فضلًا عن الصور العادية. الأصل أن المشروع توثيقى لدورات المعرض يختص بالشعراء والكُتّاب من أصحاب العطاءات الإبداعية بالذات، لكنه يصور الشخصيات العامة المارة بالمعرض أيضًا، والفنانين والمثقفين المعروفين الراغبين فى التصوير، وضيوف الوطن لو رغبوا فى التصوير، سيما المنتمين إلى الدولة ضيف الشرف.. ولدى المشروع مساحة لتصوير زوار عاديين لو راموا التصوير وأصروا عليه، ولا بأس بالأمر، فالجماهير جزء أصيل من موضوع المعرض كالمبدعين. المشروع بدأ فى العام الماضى باقتراح نخبة رائعين، ويواصله حاليًا رائعون آخرون، له صفحة شهيرة على السوشيال ميديا، يوالى إنزال الصور فيها أولًا بأول.. يتابعها جميع المهتمين.

بقيت دورات المياه قليلة، بالنظر إلى أعداد زوار المعرض وتنوع أعمارهم، قليلة فعلًا، وعمال النظافة لا يتمكنون، من قوة الإقبال عليها، من تنظيفها بصورة جيدة، فضلًا عن ضعف تهويتها بالأساس، هذه مشكلة متكررة منذ العام الماضى، لا بد من علاجها القطعى بالدورة المقبلة.

كانت الندوات والأمسيات تبدأ فى مواعيد محددة وتنتهى فى مواعيد محددة، وقد كان الالتزام بالأوقات ممتازًا فى هذه المرة؛ فلا تقديم ولا تأخير لأى سبب، وظهرت آفاق جديدة كأفق «الأدب والإثنوجرافيا»، ربما كان الناقص عناوين قضايا يحتاج الناس إلى سماع الرأى فيها ومناقشة الرؤى حولها، يحضرنى من بينها قضيتان ملحتان، تتجلى الأولى فى مثل هذا المعنى المهم: سبيلنا إلى نجدة المبدع المعاصر من ضغوط الواقع المهينة، وتبرز الثانية فى الإجابة الواضحة عن سؤال واحد كبير: إلى ثقافة العلم أم ثقافة الدروشة؟.. هكذا على سبيل المثال لا الحصر طبعًا.

كعادتها لم تمنح الهيئة العامة لقصور الثقافة أى مكافآت لمن استضافتهم ندواتها الأدبية وأمسياتها الشعرية، لا من المقيمين فى القاهرة ولا حتى الوافدين من الأقاليم البعيدة، هؤلاء الذين يلبون نداءها متجشمين عناء السفر أو ما يكلفه الذهاب عمومًا من الاستعداد والعناء ولو كان مسافة قريبة، وعجيب أنها لم تمنحهم شيئًا، وهى الأدرى بظروفهم المعقدة.. لقد تعبنا من المطالبة للمبدعين بحقوقهم الطبيعية. فالإبداع أضناهم وأفقرهم، ومؤسف أن يضنى الإنسان ويفقره عمله الذى يتقنه!

ظل المعرض فرصة كبرى للتثقيف والتنوير، شرطها خلاص الذمم والنوايا لله والوطن، وفرصة مشروعة للربح وتقدير الجهد، ربح الناشرين وبياعى الأشربة والأطعمة وكل ذى بضاعة حاضرة، وتقدير جهد العمال والموظفين والمتطوعين ورجال الأمن وصنّاع البهجة للأطفال أيضًا. كل عام ومصر بخير فى ألق المعرفة.

