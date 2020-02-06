كمامات فى نيابة مدينة نصر.. والسبب «صينيات منحرفات»

كشفت تحقيقات نيابة أول مدينة نصر، مع 9 فتيات أجانب بينهن صينيات تم ضبطهن داخل نادٍ صحي أثناء ممارستهن الدعارة مع راغبي المتعة الحرام، عن أنهم يعيشون في مصر منذ وقت طويل وليست لهم علاقة بفيروس كورونا.وكشفت مصادر، عن أن مدير النيابة كلف بشراء كمامات للعاملين في التحقيق درءًا للشبهات بعد أن رأى توجس المواطنين من المتهمين، مشيرة إلى أنه لم يتم إخلاء النيابة أو الطرقة أثناء التحقيقات، وباشرت النيابة عملها بصورة طبيعية.كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بإدارة نادٍ صحي للدعارة.البداية عندما وردت معلومات إلى إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود نادٍ صحي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر يدار للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة مقابل ١٥٠٠ جنيه في الساعة الواحدة.وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة النادي وضبط ٩ ساقطات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.