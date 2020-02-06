المطربة عاليا تستعد لطرح «روق علينا»

تستعد المطربة عاليا، إلى العودة من جديد لخوض تجربة الغناء بعد تعاونها منذ عدة سنوات مع الفنان تامر حسني، في أغنية "اطمن" حيث تطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "روق علينا"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.وروجت عاليا عن أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت بوستر تشويقي للأغنية.أغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.يذكر أن تامر حسني اكتشف موهبة عاليا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تعاونت معه في غناء أغنية "اطمن"، وهي ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح" الذي تم إصداره عام 2010.