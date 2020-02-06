انتهاء بروڤات حفل «ليلة حب» بقيادة المايسترو محمد عثمان

انتهى أمس المايسترو محمد عثمان والنجمات الخمس (مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبدالحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود) من بروفات حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، ضمن مشروع ليالي سهرات زمان.وأعلن المايسترو محمد عثمان أن حفل الغد الموافق الجمعة ٧ فبراير سيكون لمقاطع أغاني أم كلثوم وغنائها بنفس الطبقات الموسيقيّة ونفس شكل الفرقة، وهو حلم من أحلامه التي بات يحلم بتحقيقها.يذكر أن الحفل سيقام غدًا الجمعة ٧ فبراير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، في تمام السابعة والنصف مساء.