نجلاء بدر: محمد رمضان فارس أحلامي في «البرنس»

تشارك الفنانة نجلاء بدر، في مسلسل «البرنس» للنجم محمد رمضان المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.أكدت نجلاء في تصريحات صحفية لها اليوم، أنها تجسد شخصية زوجة رضوان البرنس والذي يقدم هذه الشخصية الفنان محمد رمضان التي تربطها علاقة عاطفية به لأبعد الحدود، وذلك لما تشاهده من أفعال وتصرفات ومواقف شهامة وجدعنة ورجولة وصلة رحم اتجاه أقرب الناس إليه ألا وهم أخواته بتنفيذ وصية والده بعد وفاته، وذلك بخلاف مواقفه مع أهل منطقته فيجعلها تنظر إليه بنظرة فارس أحلامها وغيرها من الأحداث.أضافت نجلاء، أنه يسود مشاعر من الأخوة والمرح والسعادة بينها وبين فريق العمل بالكامل أثناء فترات التصوير التي تمتد لساعات طويلة، وهذا ما يكلل التعب والإرهاق لديها.أشارت نجلاء بأن اسكريبت العمل يتضمن حبكة درامية مختلفة عن ما قدمت من قبل وهذا ما شجعها على خوض هذه الوجبة الفنية الدسمة التي تقدم للجمهور المتابع لها بشغف ومعرفه كل ما هو جديد لديها من أعمال فنية.تدور أحداث مسلسل "البرنس" في إطار من الإثارة والتشويق الاجتماعي حول صراع الإخوة بينهم وبين بعض بعد وفاة الأب لعدة أسباب مختلفة وغيرها من الأحداث.جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" يشارك فيه الفنان محمد رمضان، نجلاء بدر، روچينا، أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلى وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سيرنچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامى.يذكر أن الفنانة نجلاء بدر عرض لها مؤخرا مسلسل "شبر مية" والذي حقق نجاحا ملحوظا ومتميزا من قبل الجمهور وآخرين والذي تتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت.