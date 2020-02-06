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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيماء القاسم تكشف تفاصيل شخصيتها في «فلانتينو»

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:00 م
الفنانة شيماء القاسم
الفنانة شيماء القاسم
حسين الجندي
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تشارك الفنانة شيماء القاسم في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام 2020، وذلك من خلال مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام.

وقالت شيماء، إن المخرج رامي إمام هو من قام بترشيحها للمشاركة في فلانتينو، ويعتبر هذا هو التعاون الثاني لها معه، وذلك بعدما رشحها من قبل للمشاركة في عوالم خفية منذ عامين، وحينها تلقت اتصالُا هاتفيًا منه وتوجهت إلى مكتبه، وفوجئت بأن رامي إمام يعطيها الاسكريبت الخاص بالدور الذي ستجسده أمام الزعيم، وكانت سعيدة جدُا لأن كل المشاهد جمعتها بالزعيم.

وعن تفاصيل دورها في فلانتينو، أوضحت شيماء أنها تجسد شخصية منار وهي سيدة متزوجة من دكتور شريف، وأنجبت منه طفلًا، وهو متزوج من أخرى ولديها مشكلات في الإنجاب، وبعد ذلك يتوفى وتطالب بحقها في الميراث وهنا تواجهها مشكلة وهي أن أهله لايعرفون بخبر زواجه وإنجابه لطفل.

وعن الكواليس، أكدت شيماء أنها أكثر من رائعة والعمل مع المخرج رامي إمام ممتعًا ومختلفًا وعالمي.

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