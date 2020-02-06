نشاط فني مكثف لتامر عاشور بحفلات ضخمة في عيد الحب

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء عدة حفلات غنائية أولها سهرة عيد الحب يوم ١٤ فبراير الجاري على مسرح "كايرو شو" في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، والتي يشارك في إحيائها النجمة آمال ماهر والنجم الخليجي ماجد المهندس.كما يستعد عاشور لإحياء حفل خريجي طلاب إحدي مدارس الثانوي بالإسكندرية والذي من المقرر إقامته مساء غد الجمعة بمنطقة سيدي جابر، بالإضافة إلى حفل عيد الحب ١٥ فبراير الجاري داخل مول العرب بمدينة طنطا، ومع نهاية فبراير وبالتحديد يوم ٢٦ يتجه إلى دولة الكويت لإحياء حفل غنائى ضخم.وعلى جانب آخر، يواصل تامر عاشور تسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد، حيث انتهي من تسجيل 5 ويفاضل بين أكثر من ١٥ أغنية لاستكمال الألبوم الذي من المتوقع طرحه مع بداية موسم صيف ٢٠٢٠.