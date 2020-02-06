«ضمن الموجة 15».. إزالة 231 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، استمرار حملات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍ خلال أربعة أيام.وفى هذا الإطار قال المحافظ إنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة جميع أنواع التعديات على أملاك الدولة للاستفادة منها في المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على المواطنين.