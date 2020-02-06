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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

انطلاق فعاليات «ساو باولو» لصناعة الأغذية 16 يونيو

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أبوزيد على
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تستعد مدينة «ساو باولو» بالبرازيل، لتنظيم معرض "FISPAL Technologia"، وهو معرض تجاري للتغليف والعمليات واللوجستيات لصناعة الأغذية والمشروبات، ويبدأ المعرض في الفترة من 16 - 19 يونيو، بمعرض ساو باولو للمعارض والمؤتمرات.

وأصبح المعرض، أحد أهم الفعاليات في أمريكا اللاتينية، ويتميز زوار المعرض بأنهم متخصصون في الصناعة والشراء والتسويق والتصنيع والعديد من المجالات الأخرى من جميع أنحاء البرازيل والعديد من البلدان الأخرى، ويعد المعرض فرصة ممتازة للعارضين لتقديم أحدث منتجاتهم وخدماتهم إلى جمهور واسع الاطلاع.

يعتبر المعرض، الحدث الأكبر للتغليف واللوجيستيات لصناعة الأغذية فى أمريكا اللاتينية، وجمع المعرض فى النسخة الماضية أكثر من 39 ألف زائر، 1500 علامة تجارية، 480 من الشركات العارضة، ويستقطب المعرض العديد من الدول المحيطة، ومن المتوقع أن يحضر النسخة القادمة أكثر من 42 دولة حول العالم.

يقدم المعرض حلولا رئيسية، ومعدات تكنولوجية، وابتكارات للصناعات الغذائية، كما يحضر المعرض العديد من الخبراء فى هذا المجال لتقديم المساعدة والاستشارة لتحسين المشروعات وتطوير تجارة التغليف وصناعة الأغذية.

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