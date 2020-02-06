نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى جدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بمدينة جدة نفاد تذاكر الحفل بالكامل، الذي من المقرر أن يحييه الهضبة، غدا الجمعة، في منطقة سما الغربية.يعيش الهضبة حالة نشاط فني كبيرة منذ بداية عام ٢٠٢٠، حيث أحيا حفلا منذ أيام في ميديا سيتي دبي، وسط حضور جماهيري هو الأضخم بين كل الحفلات التي أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم ١٢ فبراير الجاري.وطرح الهضبة بروموهات ثلاث أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهي "عم الطبيب"، و"هيعيش يفتكرني"، و"يا روقانك".