فتح باب العمل التطوعي بمدارس الغربية حتى ١٥ فبراير

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فتح باب القبول للعمل التطوعي للتدريس بمدارس التعليم العام والفني على مستوى مراكز المحافظة، اليوم، حتى يوم السبت 15 فبراير.وأضاف وكيل الوزارة في تصريح له، أن تقديم الملفات باليد في الإدارة التعليمية الراغب المتقدم العمل بها تطوعا، ولا يجوز للراغبين التقدم في أكثر من إدارة واحدة، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان المقابلات الشخصية، طبقا للجدول المعلن بكل إدارة تعليمية.وأشار إلى أن المستندات والأوراق المطلوبة للراغبين فى التقدم هي (طلب من الراغب وفقا للنموذج المعد، وصورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وأصل المؤهل العالي التربوي أو أصل المؤهل العالي المناسب، ودبلوم تربوي، والموقف من التجنيد).