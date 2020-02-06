ترامب بعد «البراءة»: عانيت من محنة فظيعة فى محاكمة عزلى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه عانى من "محنة فظيعة" خلال المحاكمة، التي كانت تهدف إلى عزله.وأضاف ترامب في أول تصريح له بعد أن برأه مجلس الشيوخ من تهمة استغلال المنصب، إنه مر "بمحنة فظيعة من قبل بعض الأشخاص ممن وصفهم بغير الشرفاء والفاسدين"، وتابع: "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضررًا كبيرًا بأمتنا".وهاجم ترامب، اليوم، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسناتور ميت رومني الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ، الذي صوت لإدانته في محاكمته، متهمًا إياهما بالتخفي وراء معتقداتهما بشكل منافق.وقال خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني، وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ، كما لا أحب الناس الذين يقولون، أنا أُصلّي من أجلك، بينما تعلم أن هذا غير صحيح".