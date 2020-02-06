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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عمرو درويش: «الوفد» حاضن للشباب بمختلف أفكاره

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:44 م
عمرو درويش
عمرو درويش
إسلام نصير
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أعرب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته باستضافة حزب الوفد للقاء وفد من التنسيقية ليحتضن بيت الأمة شبابا من مختلف الأيديولوجيات والأفكار، في مختلف المجالات والمؤسسات.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشاد "درويش" بدور بيت الأمة في الحفاظ على التواصل الدائم بين قياداته وفئة الشباب من مختلف المؤسسات السياسية، واختلاف الفكر والرؤى، متسائلًا عن رؤية الوفد لملامح الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة.

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