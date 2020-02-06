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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الثقافي الفرنسي» بالإسكندرية: مضاعفة الدورات والبرامج خلال 2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:42 م
الثقافي الفرنسي
الثقافي الفرنسي
أحمد عاشور
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قال تيري بيريه، مدير المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، إن المركز يقيم نشاطات في العلوم وجميع اللغات وتم مضاعفة الأنشطة ووصلت لـ٧٠ نشاطا ثقافيا.

وأضاف بيريه، إن هناك دورات تدريبية للكبار والصغار وسيتم مضاعفة الدورات والبرامج التعليمية خلال ٢٠٢٠، مشيرا إلى أن ما يميز المركز الثقافي إنه نواة لتجميع عدة مؤسسات علمية ودراسية متحدة، موضحا أنه يتم التعاون مع المؤسسات الفرانكوفونية مثل جامعة سنجور ومركز الدراسات السكندرية.

وأشار إلى أن شهر مارس هو شهر الفرنكوفونية، وسيتم الاحتفال به في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة في ٧ مارس، ويتناول كيف ساهمت المعرفة في التعليم، مضيفا أنه سيتم احتفال كبير في شهر مارس عن الفرانكوفونية، وأعلن طلاب جامعة سنجور عن مشاركتهم في الحفل.

وأضاف أنه في ٢٧ مارس، سيتم تجميع طلاب المدارس الأجنبية والفرنكوفونية في مهرجان كبير ببرج العرب، لمناقشة تجارب الطلاب حول الفرانكوفونية، والانضمام بعد ذلك في حفل موسيقي.

جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته قنصلية فرنسا العامة بالإسكندرية، مع چانينا ايريرا، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وتيري بيريه، مدير المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وتيريه فاردال، عميد جامعة سنجور، اليوم الخميس، لمناقشة الجدول الخاص بمختلف الأنشطة الفرنكوفونية لعام، وكيف ستعمل المؤسسات الفرنكوفونية على خدمة المجتمع ككل وليس فقط الفرنكوفونيين 2020.

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