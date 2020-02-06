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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسماء ضحايا حادث تصادم طريق أسوان الصحراوي

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:41 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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حصلت "الدستور" على أسماء الـ 13 شخصًا الذين لقوا مصرعهم، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي عند كمين في أسوان.

والضحايا هم محمد بدر زين، 30 عامًا، رامي إبراهيم عباس، 47 عامًا، عاطف وهبي الظاهر، 45 عامًا، عبدالصادق يوسف أحمد 51 عامًا، جمال سقا عبدالله 26 عامًا، ليلى حامد 48 عاما، و5 أشخاص مجهولين الهوية، 22 عاما، 26 عاما، 35 عاما، 40 عاما، 32 عامًا، وأنثى 52 عامًا، وأخرى 24 عامًا، وجميعهم ينتمون لمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

جرى نقل 9 جثامين منهم إلى مشرحة أسوان العمومية، و4 آخرين إلى مشرحة التأمين الصحي.

وكان مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الديلي، مدير المرفق، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصرع 13 شخصا، وإصابة شخصين وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، ونقل المتوفين إلى المشرحة.

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