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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طريق الخطر.. هلع بسبب تآكل جسر يحمل شريط سكك حديدية بالخانكة

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:40 م
الجسر الصخري
الجسر الصخري
صلاح حسنى
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تسبب انهيار جزء من الجسر الصخري الذي يفصل بين شريط السكك الحديدية الخاص بخط "المرج - شبين القناطر" وبين بحيرة عرب العليقات، الأمر الذي أوجد حالة من الخوف على حياة المواطنين.

وأوضح المواطنون، أن هذا الجزء يتآكل يوما تلو الآخر حتى أصبح القطار بينه وبين المياه مسافة بسيطة، مما ينذر بوقوع كارثة تهدد حياة المواطنين.

من جانبه أكد طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه بناء على شكوى بعض أهالي عرب العليقات من تضررهم من قرب خط السكة الحديد من بحيرة المياه بعد تآكل وتساقط الصخور بسبب تواجد مياه البحيرة أسفل الصخور، تم اتخاذ بعض الإجراءات بخصوص مرور القطار بجوار بحيرة عرب العليقات للسعي لدرء الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الركاب سواء من أهل العرب أو من خارجها.

وأشار "ربيع"، إلى أنه سيتم البدء في إجراءات نقل شريط السكة حوالي 5 أمتار في اتجاه سور الصوامع بعيدا عن البحيرة لضمان توفير الأمان الكامل لهذه المنطقة، حيث إنها مجاورة من بحيرة المياه ويمر قطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر عليها عدة مرات يوميا ولا يوجد خط بديل.

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