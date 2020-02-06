جيش الاحتلال يعزز قواته فى الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تقرر تعزيز القوات الموجودة داخل الضفة الغربية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أنه في ظل عميلات الدهس وإطلاق النار المتتابعة، منذ أمس الأربعاء، تقرر تعزيز الفرق العسكرية الموجودة في الضفة الغربية بقوات مقاتلة.استشهد أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، داخل الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلين، فيما أصيب 16 جنديًا إسرائيليا في عمليات مختلفة بين دهس وإطلاق نار، نفذها فلسطينيون.وجاء استشهاد ثلاثة فلسطينيين، أمس الأربعاء، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم داخل القدس بالقرب من بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، بدعوى إطلاقه النار على جنود إسرائيليين، وكذلك اثنان آخران، هما: ضابط فلسطيني يحمل رتبة «رقيب أول»، وشاب فلسطيني آخر، في مواجهات مع قوات الاحتلال داخل محافظة «جنين»، بالإضافة إلى استشهاد شاب فلسطيني في مدينة الخليل، مساء الأربعاء.ووقعت عملية دهس، فجر الخميس، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي بوسط القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 14 جنديًا، من لواء «جولاني»، أحدهم في حالة حرجة، فيما لم تتمكن قوات الاحتلال من اعتقال المنفذ، الذي فر من مكان الحادث، كما أصيب جنديان آخران في حوادث إطلاق نار متفرقة.