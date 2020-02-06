كواليس إحباط صفقة حشيش بـ7 ملايين جنيه فى الإسكندرية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو يكشف عن كواليس ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.تابع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تشكيلًا عصابيًا ضم (شخصين– مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحرى بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء علاءالدين سليم، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (عدد 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام- مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول).وبمواجهتهما أمام اللواء معتز توفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7000000) جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.