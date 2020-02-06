«وثيقة فشل نتنياهو».. مستوطنو غلاف غزة يطالبون بوقف التوترات الأمنية

يجمع رؤساء مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر توقيعات قيادات الأحزاب الإسرائيلية، على ورقة مقترحات، لإلزامهم بالعمل على تحقيق هدوء طويل الأمد، ووقف التوترات الأمنية التي يعاني منها الإسرائيليين في تلك المناطق، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأكد جادي يركوني رئيس مجلس أشكول الاستيطاني، أن سياسية حكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب «الليكود»، فشلت ضد حركات المقاومة في غزة، داعيًا إلى ضرورة تغيير تلك السياسة لردع القطاع المحاصر.ووقع أعضاء حزبي «إسرائيل بيتنا» الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان، و«العمل» الذي يترأسه عمير بيريتس، على المقترحات التي أعدها رؤساء مستوطنات غلاف غزة.وشملت الورقة ثلاثة أهداف يلزم تحقيقها، وهي: تطوير الخطة الاستراتيجية في مستوطنات الغلاف تحديدا في مجالي السياحة والاقتصاد، عبر طرح قانون أمام الكنيست بشأن هذا الأمر، واستمرار تطوير البنية التحتية فيما يخص المياه والطاقة والمواصلات والتعليم وغيرها وتعزيز الاعتماد المادي المستقل لتلك المستوطنات، بالإضافة إلى التأكيد على الامتيازات التي يتم منحها لتلك المنطقة وفق القانون.