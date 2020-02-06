الرئيس الجزائرى يزور السعودية السبت المقبل

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يزور السعودية السبت المقبل.وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة".وأضاف عبر حسابه الرسمي: "سعيد بزيارة الجزائر التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر وما زالت- ولله الحمد- تزداد عمقا ورسوخا بتوجيه من قادتنا؛ خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاء بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية".