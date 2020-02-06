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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التثقيف السياسي» في اجتماع أمانة المرأة بحزب الجيل في الإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:24 م
أمانة المرأة
أمانة المرأة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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اجتمعت أمانة المرأة لحزب الجيل الديمقراطي في الإسكندرية، بمقر محرم بك بوسط الإسكندرية، بحضور عمر عوض الأمين العام للمحافظة، وحسن سلام الأمين العام المساعد، وسلوى عثمان أمينة المرأة بالمحافظة، وكريم سعد، أمين شباب المحافظة، وصابر المصري، أمين العلاقات العامة والتواصل الإعلامي، وأيمن درويش، أمين العمال.

وقالت سلوى عثمان أمينة المرأة، إن الاجتماع ناقش الخطط والأفكار والأنشطة التي تنوي أمانة المرأة القيام بها خلال الفترة المقبلة، ومنها التثقيف السياسي وإعداد كوادر نسائية تستطيع خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكذلك تقديم العون والخدمات للمرأة في كل المجالات والتخصصات.

وأضاف حسن سلام، الأمين المساعد، أن المرأة المصرية هي أساس المجتمع المصري كله فهي الأم والزوجة والابنة والأخت، وأنها شريك النجاح لأسرتها ولمجتمعها ولوطنها.

وذكر عمر عوض الأمين العام للإسكندرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بملف المرأة المصرية، لافتا إلى أن حزب الجيل خلال الفترة المقبلة سيعمل على إعداد عناصر نسائية على أعلى مستوى تستطيع أن تتقلد المناصب العليا، وكذلك مساعدة السيدات المستحقات لمعاش تكافل وكرامة وتنظيم بعض القوافل الطبية المجانية وعمل عدة دورات تدريبية في الصناعات اليدوية، حتى تستطيع المرأة عمل دخل لأسرتها والعيش معيشة كريمة.

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