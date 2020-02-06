خالد الجندي يهنئ السعودية بقرار منع الطلاق الشفوي (فيديو)

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المملكة العربية السعودية، باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المرأة، والتخلص تماما من الاختلافات بين الفتاوى، وذلك بإصدار قانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي والغيابي.وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وزير العدل السعودي، أصدر بيانا أكد فيه عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي والغيابي، وهذا قرار طال انتظاره في مصر، بلد الأزهر، بارك الله في السعودية ورجالها وعلماءها، الممكلة قررت أن تكون دولة قانون".وأشار إلى أن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، يحمي المرأة ويصون عرضها، خاصة في ظل خراب الذمم والضمائر.وكشف وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، عن صدور قرار يُلزم الزوجين بالحضور أمام القاضي؛ للحصول على صك الطلاق، وذلك للحد من الطلاق العبثي والكيدي، وما يترتب عليهما من ضياع حقوق الزوجة والأبناء.