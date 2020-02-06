الجيش الجزائرى يحبط مخطط استهداف الدولة الوطنية

أكد الجيش الجزائري أن الدفاع عن السيادة الوطنية للجزائر في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة، يقتضي الاستمرار على نهج تطوير قدراته الدفاعية، بما يكفل حماية البلاد وحدودها الشاسعة من كل تهديد مهما كانت طبيعته ومصدره.وأضافت مجلة الجيش: "لا يختلف اثنان على أن تمسك الجيش الجزائري بمقتضيات الدستور جنب بلادنا في الآونة الأخيرة الوقوع في مخطط استهداف الدولة الوطنية، وأثبت بذلك أنه جيش جمهوري حريص فقط على أداء المهام الدستورية المنوطة به".وتتمثل هذه المهام في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.وأشارت مجلة الجيش إلى أنه "يستوجب مواجهة التحديات الأمنية المستجدة والمتسارعة بدول الجوار والتوتر الذي يشهده بعضها، وتعزيز تشكيلات قوام المعركة عموما، وبالتالي قواتنا المسلحة المرابطة في كل الثغور، خصوصا المنتشرة على طول حدودنا المديدة".وأكدت المجلة "تأمين كل الحدود الوطنية مع دول الجوار، بتجهيزات متطورة، بما في ذلك مجال الاستطلاع والحرب الإلكترونية، بما يمكن من الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره".