حبس 9 أجانب متهمين بممارسة الدعارة فى مدينة نصر

قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس 9 أجانب وثلاثة مصريين، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين لـ"المساج الصيني"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.البداية كانت بقيام الإدارة العامة لحماية الآداب برئاسة اللواء خالد عبد العزيز، بشن حملة مكبرة على النوادي الصحية الصينية بالقاهرة، خاصة مع انتشار فيروس "كورونا" وإجراءات العالم للحد من انتشاره.جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية والتحريات التي أعدها العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، والمقدم أشرف حشاد، ضابط مباحث الآداب، وتم ضبط مركزين للمساج وبداخلهما 15 فتاة صينية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة وإنشاء مجموعة نواد صحية دون ترخيص، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة، والترويج والإعلان عن أعمال الجنس والدعارة بمقابل مادي عبر شبكات الإنترنت، واستخدام زيوت وأدوات مجهولة المصدر.