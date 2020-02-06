رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 9 أجانب متهمين بممارسة الدعارة فى مدينة نصر

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:17 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة أول مدينة نصر، حبس 9 أجانب وثلاثة مصريين، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل مركزين لـ"المساج الصيني"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بقيام الإدارة العامة لحماية الآداب برئاسة اللواء خالد عبد العزيز، بشن حملة مكبرة على النوادي الصحية الصينية بالقاهرة، خاصة مع انتشار فيروس "كورونا" وإجراءات العالم للحد من انتشاره.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية والتحريات التي أعدها العميد أحمد طاهر، مدير النشاط الخارجي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، والمقدم أشرف حشاد، ضابط مباحث الآداب، وتم ضبط مركزين للمساج وبداخلهما 15 فتاة صينية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة وإنشاء مجموعة نواد صحية دون ترخيص، والإقامة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة، والترويج والإعلان عن أعمال الجنس والدعارة بمقابل مادي عبر شبكات الإنترنت، واستخدام زيوت وأدوات مجهولة المصدر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

طالب بـ«هندسة المنوفية» يروى تفاصيل أزمة «مشروعات التخرج».. والعميد: لن ألطخ تاريخى

منذ يوم

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

قائمة إيلون ماسك للأكثر استماعًا.. الصدارة لحسن شاكوش

منذ حوالي 8 ساعات

رتل عسكرى تركى يدخل سوريا بغطاء إسرائيلى

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

image description

قرعة ربع نهائى الكونفدرالية

الأكثر قراءة

قائمة إيلون ماسك للأكثر استماعًا.. الصدارة لحسن شاكوش

ارتفاع عدد وفيات حادث الطريق الصحراوى بأسوان لـ13 شخصًا

تفاصيل الرسالة الخطية من الملك سلمان للرئيس السيسى

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى جدة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مختبر السرديات يناقش «التفاحة الأخيرة» لسونيا بوماد

«ثقافة الإسكندرية» تناقش التاريخ الفنى لأم كلثوم

ورش أشغال فنية ولقاء أدبى بثقافة أسيوط

افتتاح «ضحك × لعب» بمركز الجزيرة للفنون (الصور)