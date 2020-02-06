صناع القرار العقاري يجتمعون في ريستاتكس الرياض 19 أبريل

تستعد المملكة العربية السعودية لتنظيم فعالية معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2020، وتأتي الفعالية بداية من 19 - 22 أبريل، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.ويعتبر معرض ريستاتكس الرياض العقاري الحدث السنوي العقاري الأكبر في العاصمة الرياض، فضلًا عن أنه بمثابة ملتقى سنوي، يجمع أهم صناع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في المملكة الذين يكشفون عن تطورات ومستجدات المشهد العقاري السعودي وتحديد توجهاته وبرامجه المستقبلية، والإعلان عن الشركات الجديدة التي أضافها إلى خارطته، سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان، وما ابتكره القطاع من تصاميم ومساحات ومميزات للمساكن الجديدة، التي تتفق مع حجم الطلب أو القدرة الشرائية لراغبي التملك، إضافة إلى منتجات وبرامج البنوك والشركات في التمويل العقاري، تبعًا لمستجدات الأنظمة والبرامج التمويلية التي تقرها وتدعمها وزارة الإسكان.ومن المقرر أن يكون المعرض هذا العام استثنائيا من حيث الحجم والمشاركين على المستوى المحلّي والإقليمي والدولي وسيحتوي على إضافات وخبرات نوعية دولية في مضمونه وعروضه من أهمها وأبرزها الأفكار والأساليب والتقنيات العالمية الجديدة في التطوير العقاري وبناء المساكن وثقافة المباني وهو ما يتفق مع رغبة وتطلعات وزارة الإسكان السعودية نحو ضخ المزيد من منتجات ومشاريع الإسكان.