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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالب يعتدى على أستاذ جامعى بـ«طبنجة» فى الإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:09 م
الطالب
الطالب
أحمد عاشور
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شهدت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، واقعة اعتداء طالب على أستاذ بالكلية، بواسطة طبنجة، اليوم الخميس، مما تسبب في إصابته برأسه، وذلك بعد قرار مجلس التأديب بفصل الطالب عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين، لإثارته الشغب فى لجنة الامتحان.

وتسبب الطالب، فى إصابة بالغة لأستاذ الجامعة، مبيتًا النية للاعتداء عليه بسبب قرار فصله، وتم استدعاء الأمن وسيارة إسعاف وتم ضبط الطالب واستدعاء قسم شرطة باب شرق، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الواقعة، قد بدأت يوم 21 يناير الماضي أثناء امتحانات الكلية، وحسب تقرير أستاذ الجامعة عن حالة الغش، والتى تسببت فى فصل الطالب محمود محمد أحمد، بأنه أثناء مروره على اللجان وجد صوتًا مرتفعًا وشغبًا من الطالب مع الملاحظ وحديثه بصوت مرتفع ومحاولة الكلام وعندما عنفه أستاذ الجامعة تحدث معه بطريقة غير لائقة وطلب منه الخروج من اللجنة، فلم يستجب وقام بالتطاول على أستاذ الجامعة باليد وقام بدفعه إلى الخلف، وعندما تم استدعاء الأمن حضر أحد العمال وقام الطالب بدفعه، وتم فقد السيطرة على لجنة الامتحان قبل استدعاء قوة إضافية من الأمن للسيطرة على الموقف وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية.

وبناء على ذلك قرر مجلس التأديب فصل الطالب لفصلين دراسيين.

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