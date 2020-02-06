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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد يكشف عن رؤيته حول قوانين انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:46 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن رأي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات، خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضح "أبو شقة" أن وجهة نظر الحزب أن يكون عدد مقاعد مجلس الشيوخ ٣٠٠ عضو، وأن يكون الثلثان بالانتخاب بالقوائم المغلقة وتحقيق التجانس بين جميع طبقات المجتمع على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث المجلس.

أما بالنسبة لمجلس النواب، فقال أبو شقة إن وجهة نظر الحزب أن تجرى الانتخابات بالقائمة المغلقة ٧٥% على أن تمثل القوى السياسية والحزبية تمثيلا مناسبا لكل منها دون طغيان على أحد.

وشدد "أبو شقة" على ضرورة أن يكون المجلس القادم متجانسًا ويكون الأعضاء مرتبطين بالشارع، منوها بأنهم يرون أن تكون نسبة الفردي 25%، لأنه يمثل خطرًا لتدخل المال السياسي غير المعلوم مصدره.

وبخصوص المحليات، أشار أبو شقة" إلى أنها تحتاج قانون الانتخابات الخاص بالمحليات وقانون المحليات، مشيرا إلى أن الدستور وضع نصًا كاملًا للمحليات تضم ٩ ضوابط، لا بد أن تكون تحت نظر أي مشروع.

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