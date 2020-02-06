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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعد: نسعى للانتهاء من خطة إعادة الهيكلة فى مصر للسياحة

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:38 م
سامح سعد
سامح سعد
أسامة الشندويلي
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كشف سامح سعد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة، أن الشركة تقوم حاليا بمشروع إعادة الهيكلة بهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل لتشغيل مختلف الإدارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حجم أعمال الشركة العام الماضي بلغ نحو ٩٦٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتحسين الأداء عن طريق إعادة الهيكلة.

يُشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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