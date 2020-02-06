عضو بالشئون الإسلامية: مصر هى المشروع الحضارى للأمة بأكملها

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن دار الإفتاء المصرية تقوم بدور محوري في مواجهة فكر الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال إيصال معلومات حقيقية تفند مزاعم هذه الجماعات، ونفي البعد الإسلامي عن خطاب هذه الجماعات.وأضاف عبدالغني هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، اليوم الخميس، إن الجماعات الإرهابية أنشأت فقهًا خاصًا بها ليس له أساس شرعى من الدين، مشيرًا إلى أنها أسست لنفسها فهمًا خاصًا بها، وأرادت الناس أن يعتنقوا فهم الإسلام من فهمها، متابعا: "الإخوان ليست لهم علاقة بالدين".وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى ضرورة طرح عقد جديد ومشروع متكامل على مستوى الفكر والآليات والخطاب الذي يتناسب مع هذا العصر، مشددًا بضرورة وجود أمور ابتكارية غير تقليدية مع التنسيق بين المؤسسات؛ لأن العمل في جزر منعزلة بدون خطاب جامع وشامل ومحاربة شاملة للأفكار المتطرفة غير مجدي.كما أوضح أن الجماعات الإرهابية انتهت وخرجت من تاريخ هذه الأمة، لافتًا إلى ضرورة وجود مشروع للحفاظ على وسطيتنا وفهمنا المعتدل.وأكد أن مصر هي المشروع الحضاري للأمة الإسلامية بفهمها المعتدل الوسطي الذي يتسع للأمة بأكملها وللآخر من غير المسلمين، موصيًا بضرورة مراجعة المحتوى الرقمي الديني الذي لم يتم مسحه حتى الآن، خاصة أن كثيرًا من الشباب لا يرجعون للشيخ المفتي، وإنما يرجعون للشيخ "جوجل" في الكثير من الأحيان.