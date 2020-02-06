مستقبل وطن: جلسات الحوار حول قانون المحليات استجابة لتوجيهات الرئيس

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، إن جلسات الحوار المجتمعي التي ينظمها الائتلاف حول مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تستهدف الاستماع إلى كل وجهات نظر المُشاركين والاطلاع على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأن القانون.وأضاف "صبري" في تصريحات صحفية، إن إجراء هذه الجلسات الحوارية حول قانون الإدارة المحلية جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء لقاءات تشاورية في هذا الشأن، مُشيرًا إلى أن مشاركة مُمثلي طوائف المجتمع من سياسيين ونقابيين وخبراء قانونيين وفقهاء دستوريين.أوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الشباب بالحوار المجتمعي يسهم بكل تأكيد في مواكبة المُتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية في الآونة الأخيرة، مُعربًا عن ثقته الكاملة في أن التوصيات التي ستخرج عن الحوار المجتمعي تهدف إلى إخراج قانون مُتوافق مع الدستور، ويخدم مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.كما وجه الأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر" الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على جهدهم لإنجاز هذا القانون، وإجراء العديد من الحوارات النقاشية داخل أروقة البرلمان، مُضيفًا أن إجراء تعديلات حول قانون الإدارة المحلية لا يقلل من جهود اللجنة على الإطلاق، بل هي ظاهرة صحية تسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر لخدمة الوطن.