رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تؤكد خلوها من «كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أكدت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، عدم تسجيل أى حالة مشبوهة أو مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطنين الجزائريين والموريتانيين والليبيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة "ووهان" الصينية، التي تفشى فيها المرض "تم وضعهم في الحجر الصحي على مستوى فندق، ومتابعة وضعيتهم الصحية من طرف فريق طبي متخصص، يؤكد انعدام تام للأعراض المرتبطة بهذا المرض لديهم".

وأوضحت الوزارة، أن جميع هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، استفادوا من تدابير الحجر الصحي لمدة 14 يوما، باستثناء الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، والطيارين الأربعة، الذين تم إعفاؤهم من هذه التدابير، نظرا لعدم تواصلهم الكلي مع المرحلين خلال مدة الطيران، خلافا لموظفي الطيران المرافقين الذين يخضعون لنفس نظام الحجر الصحي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

ترحيب نسائى بتصديق السيسى على قانون حبس الممتنعين عن دفع النفقة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

طالب بـ«هندسة المنوفية» يروى تفاصيل أزمة «مشروعات التخرج».. والعميد: لن ألطخ تاريخى

منذ حوالي 4 ساعات

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مختبر السرديات يناقش «التفاحة الأخيرة» لسونيا بوماد

«ثقافة الإسكندرية» تناقش التاريخ الفنى لأم كلثوم

ورش أشغال فنية ولقاء أدبى بثقافة أسيوط

افتتاح «ضحك × لعب» بمركز الجزيرة للفنون (الصور)