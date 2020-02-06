الأنبا باخوم يشارك في لقاء مدرسي التربية الدينية بوادي النطرون

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، مدرسي مدارس "ألفرير ديلاسال"، بسوسنة الوادي، بوادي النطرون.وكان اللقاء تحت عنوان "الإلحاد بين رغبة في معرفة الله ورفضه"، وذلك في إطار حرص الكنيسة الكاثوليكية على مناقشة قضية الإلحاد ومواجهتها.وشارك في اللقاء الفرير سامح مسئول اللجنة الرعوية لمدارس الفرير، وأعضاء اللجنة، ومدرسو التربية الدينية.