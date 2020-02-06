العراق: إصابة 10 متظاهرين في كربلاء

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، إصابة أكثر من 10 متظاهرين عراقيين في كربلاء نتيجة اقتحام أتباع التيار الصدري ساحة الاعتصام.واقتحم أنصار الصدر ساحة الاعتصام في كربلاء، واعتدوا على المتظاهرين العراقيين، وأطلقوا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين العراقيين في ساحة التربية، وسط محافظة كربلاء.وطالب وزير الداخلية السابق جواد البولاني، حسب ما نقلته فضائية "الحدث"، رئيس وزراء العراق المكلف، توفيق علاوي، بالتدخل لسحب أنصار الصدر من الشوارع.وقال علاوي، اليوم الخميس: إن الدم العراقي خط أحمر، وسنحقق بالانتهاكات ومن يقف وراءها.وأضاف علاوي: إن المواطن العراقي حر كريم بإبداء رأيه، وسنحقق فيما تعرض له المتظاهرون، والحكومة العراقية ستحاسب كل من تجرأ على الدم العراقي.وأكد رئيس وزراء العراق المكلف أنه ستتم محاسبة المعتدين على المحتجين، والحكومة العراقية لن تستثنى أحدًا.وشدد وزير الداخلية العراقي، ياسين طاهر الياسري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية ساحة التظاهر في محافظة النجف.