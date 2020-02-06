هانى أباظة: أبوشقة قلعة التشريع فى مصر

قال اللواء هاني أباظة، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب يعد قانونًا محترفًا يتواءم مع عقلية الشارع لتحقيق المصلحة العامة وطموح المواطن المصري وإرضاء الشعب، واصفًا رئيس حزب الوفد المستشار بهاءالدين أبوشقة بأنه قلعة التشريع في مصر.جاء ذلك حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وأشار "أباظة" إلى أن لديه وجهة نظر في شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يحقق مصلحة المواطن واعتبار ظروف المجتمع المصري، لافتًا إلى أن أبوشقة يضع على عاتقه إخراج القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى ضرورة عدم التسرع أو "سلق" القانون حتى لا يدمر الحياة الديمقراطية في مصر.وأشار "أباظة" إلى ضرورة تأهيل حزب الوفد نفسه وكوادره على أن تكون هناك متابعة لعمل اللجان في المحافظات لتستطيع تمثيل حزب الوفد بصورة حقيقية بالتزام سياسي وحزبي والانتشار في الشارع.ونوه بأن الخط التشريعي وخط التواجد الشعبي يعملان بالتوازي في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه إذا أدى الحزب دوره بنجاح سيكون جاهزًا بنسبة مئة في المئة سواء بالنظام الفردي أو القائمة.وشدد "أباظة" على وجود عمل جاد لإخراج قانون محترم ومحترف يتناسب مع طموح الشعب، قائلًا: "نحن في حزب الوفد نعد العدة للنزول للشارع الذي ينادي بتواجدنا، والوفد قادر بقوة تحت مظلة بهاء الدين أبوشقة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يريد تداول السلطة بديمقراطية".