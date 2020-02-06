أسقف المنيا يترأس الاجتماع الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس

يترأس، مساء اليوم الخميس، الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، الاجتماع الأسبوعي بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا.ويشارك نيافته صلوات العشية، بحضور عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة هناك، ويلقي عقبها عظة روحية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال شهر فبراير الجاري، لبدء صوم يونان المقدس، الذي يصومه الأقباط على مدار ثلاث أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.