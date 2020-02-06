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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:21 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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واصلت بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف منافساتها على حمام سباحة المركز الأوليمبي بسموحة في المراحل السنية المختلفة.

وأسفرت نتائج اليوم في مرحلة 12 سنةً بنين عن فوز نادى الاتحاد السكندرى المركز الأول، البيطاش بالمركز الثانى، الأوليمبي بالمركز الثالث.

وفاز بلقب أفضل سباح لكأس تلك المرحلة السنية أحمد أشرف على، من نادى الاتحاد السكندرى، بعد حصوله على ١٢٠ نقطة، وحصلت على كأس أفضل سباحة سولاف رائد ابراهيم، من نادى الاتحاد السكندرى، برصيد ١٣٦ نقطة.

بينما أسفرت نتائج منافسات سباق مرحلة ١٣ سنة عن فوز الأوليمبى بالمركز الاول، سموحة فى المركز الثاني، الاتحاد السكندري في المركز الثالث.

كما فاز بكأس أفضل سباح عن تلك المرحلة جابر ياسر جابر، من نادى الأسطول، بعد حصوله على ١٩٢ نقطة، بينما فازت بكأس أفضل سباحة حلا شريف حسين، من نادى سموحة، بعد حصولها على ١٨٩ نقطة.

وشهد اللواء محمد عبد السلام، رئيس منطقة الإسكندرية للغوص والإنقاذ، ومحمد رجب، عضو مجلس الإدارة، مراسم توزيع الجوائز على السباحين الفائزين، ومن المقرر أن تختتم البطولة منافساتها في العاشر من فبراير الجاري.
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها
بطولة الإسكندرية الشتوية للسباحة بالزعانف تواصل منافساتها

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