الرئيس الصينى يبحث مع عاهل السعودية تفشى «كورونا»

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينج، بحث هاتفيًا، اليوم الخميس، مسألة تفشي فيروس كورونا مع عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأضافت الوكالة، أن الجانبين بحثا "جهود مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد وسبل السيطرة عليه".وأدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، وذلك بعد مرور نحو 60 يومًا على ظهور الحالة الأولى في أوائل ديسمبر الماضي.وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى يوم الخميس في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسى.وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر.