رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الصينى يبحث مع عاهل السعودية تفشى «كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:18 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينج، بحث هاتفيًا، اليوم الخميس، مسألة تفشي فيروس كورونا مع عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت الوكالة، أن الجانبين بحثا "جهود مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد وسبل السيطرة عليه".

وأدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، وذلك بعد مرور نحو 60 يومًا على ظهور الحالة الأولى في أوائل ديسمبر الماضي.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى يوم الخميس في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس في البر الرئيسى.

وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في ديسمبر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

قصر العيني: 98% نسبة الشفاء من فيروس كورونا دون دواء

منذ حوالي 4 ساعات

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

منذ يوم

تحطم طائرة في تركيا.. خرجت عن مسارها وانشطرت لنصفين

منذ يوم

فى أول تعليق.. ماذا قالت بيلوسي عن واقعة تمزيق خطاب ترامب؟

الصور

image description

بلطيم: نسعى للانتهاء من إنشاء محطة التنقية الجديدة

image description

عائدون لمنظومة الدعم: التظلم الإلكترونى أنصفنا

image description

تمهيدًا للمرحلة الثالثة.. محافظ المنيا يتابع مشروع المتحف «الآتونى»

image description

صور مولد السيدة نفيسة

image description

مراسم قرعة ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

«الأسوأ منذ 70 عاما».. مصر تستعد لمواجهة أخطر أنواع الجراد (فيديو)

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

طقس الجمعة.. بارد يصاحبه أمطار والقاهرة تنخفض لـ 17 درجة

تفحم 4 أشخاص في حريق شقة بالجيزة

إنفوجراف

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

image description

5 أسباب لـ«النوم فى العمل» (إنفوجراف)

image description

عقوبة حيازة سلاح أبيض (انفوجراف)

أيام زمان

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

ما لا تعرفه عن محاولات اغتيال نجيب محفوظ وفرج فودة

«بالراحة يا عبد الرحمن».. حكاية الخلاف الغامض بين أم كلثوم والأبنودي

موسيقار الملوك «مقموص».. سر بكاء عبد الوهاب بسبب جمال عبد الناصر

نجم الساعة

رفضت تسلم جائزة للسندريلا.. حقيقة الخلاف الكبير بين سعاد حسنى ونادية لطفى

الصحة

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

«الإيروبكس» يحمى من ألزهايمر

رغم سلبياتها.. للقيلولة فوائد أخرى

أغراض منزلية تشكل خطرًا على نمو الجنين

منوعات

مسؤول «فورمولا1-» يلمح لتأجيل سباق الجائزة الكبرى بسبب «كورونا»

رائدة الفضاء الأمريكية «كوك» تعود للأرض

«كورونا» يلغي زيارة اللجنة الأولمبية اليابانية لبكين

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لقاء عنتيبى.. توابع وطرائف
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «1»
جلال حمام
عودة الحق الفلسطينى.. رهان مصر الدائم
مؤمن المحمدي
بيزنس بنى سعد وقريش
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مختبر السرديات يناقش «التفاحة الأخيرة» لسونيا بوماد

«ثقافة الإسكندرية» تناقش التاريخ الفنى لأم كلثوم

ورش أشغال فنية ولقاء أدبى بثقافة أسيوط

افتتاح «ضحك × لعب» بمركز الجزيرة للفنون (الصور)