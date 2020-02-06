شريف فهمى بشارة يوضح حقيقة شائعات تأجيل الدراسة بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بخصوص ما يتردد حول تأجيل موعد بدء النصف الثانى من العام الدراسى واستئناف الدارسة أنه لا صحة لما نشر حول تأجيلها، وأنها ستبدأ في موعدها المحدد مسبقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والمقرر له اعتبارًا من السبت القادم.وأوضح الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه لا صحة لتأجيل موعد الدراسة يوم السبت الموافق 8-2-2020 للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين، ويوم الأحد الموافق 9-2-2020 لجميع المدارس.وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات التى تروج الشائعات وإحداث بلبلة في الشارع الإسماعيلى.وناشد مدير تعليم الاسماعيلية أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الوهمية.