وزيرة التضامن تشهد احتفالية مسابقة القرآن الكريم بحضور محافظ الجيزة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية مسابقة القرآن الكريم رقم ٤١ التي يقيمها الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعبدالله المقدم رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالجيزة.وشاركت القباج في تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم ممن فازوا في المسابقة التي تقَدَّم لها نحو ١٥ ألف متسابق من كل الجمعيات العاملة بمحافظة الجيزةوأعربت "القباج" عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية والمساهمة في تكريم حفظة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن القرآن منهج حياة يحثنا على العمل والتنمية.وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تخدم فئات كثيرة ذكرها القرآن الكريم مثل الأيتام والسيدات والأطفال والأرامل والمحتاجين، مضيفة: "أوصيكم بهذه الفئات، وآمل أن تطبقوا ما تعلمتوه في القرآن الكريم في خدمة هذه الفئات، ونحن نفتح قلوبنا لكي يكون لكم مساهمات في دعم هذه الفئات".وقدمت الشكر إلى على الشركاء من الجمعيات الأهلية والمتطوعين على الدعم النقدي والعيني للاحتفالية، مؤكدة أنها مسئولية مجتمعية مقدرة بدونها لن نصل إلى التنمية المستدامة التي نصبو إليها، كما ترسخ فكرة التطوع وعمل خير كي تصبح مصر أرقى وأقوى.